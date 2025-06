Mattarella in Lussemburgo | Inaccettabile la situazione a Gaza

Dal cuore dell'Europa, il presidente Mattarella condanna con fermezza la crisi a Gaza, definendola “inaccettabile”. Dal Lussemburgo, lancia un appello affinché i paesi arabi siano coinvolti in una soluzione duratura, cercando di aprire nuovi percorsi di pace e dialogo. La complessità del conflitto richiede un impegno condiviso: solo così si potrà sperare in un futuro di stabilità e speranza per tutti.

"Inaccettabile" la situazione a Gaza. Mattarella, dal Lussemburgo, invoca una soluzione "coinvolgendo i paesi arabi".

Mattarella in Lussemburgo, il capo dello Stato ricevuto dai Granduchi a Palazzo Granducale - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura una visita di due giorni in Lussemburgo, un momento di grande importanza diplomatica e simbolica.

Il capo dello Stato interviene durante la visita anche sulla situazione a Gaza, che è diventata “inaccettabile”: per il presidente “occorre arrivare a un cessate il fuoco e al rilascio di tutti gli ostaggi Partecipa alla discussione

