Mattarella | In Europa ovunque a casa

Il Presidente Mattarella, con il suo discorso in Lussemburgo, ci ricorda che l'Europa è una grande famiglia, dove ogni italiano può sentirsi a casa ovunque. La sua visita sottolinea l'importanza della solidarietà e dell'integrazione tra i paesi membri, rafforzando il legame tra le comunità europee. È un monito a valorizzare il ruolo dei parlamenti come pilastri della libertà e della democrazia, mantenendo vivo il senso di appartenenza e collaborazione tra i nostri popoli.

18.00 "La nostra casa comune europea è sempre più integrata: ci sentiamo ovunque in Europa a casa. Ma particolarmente qui nel Lussemburgo per i tanti italiani che vi sono". Lo ha detto il Presidente Mattarella incontrando il primo ministro lussemburghese Frieden. E durante la visita alla Camera dei deputati del Lussemburgo: "I Parlamenti sono il centro della democrazia e sono l'emblema della libertà dei nostri popoli". Poi a una rappresentanza della collettività italiana nel Granducato: "Amicizia profonda" tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mattarella: “Inaccettabile affamare un popolo intero. I palestinesi hanno diritto a una casa” - Il presidente Mattarella ha alzato la voce contro l'ingiustizia. Durante il concerto per la Festa della Repubblica, ha dichiarato inaccettabile affamare un popolo intero, sottolineando il diritto dei palestinesi a una casa.

