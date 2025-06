Mattarella in Europa ci sentiamo ovunque a casa

In un mondo in rapida evoluzione, la vera forza dell’Europa risiede nel sentirsi a casa ovunque. Lo ha sottolineato il presidente Mattarella, evidenziando come l’integrazione europea favorisca un senso di appartenenza condiviso. Un messaggio che rafforza l’unità e la solidarietà tra i Paesi, facendo emergere l’importanza di sentirci davvero parte di una grande famiglia continentale. Un passo avanti verso un’Europa più unita e solidale.

"Vorrei ringraziarla per farmi sentire davvero a casa mia, in realtà la nostra casa comune europea è sempre più integrata: ci sentiamo ovunque in Europa a casa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un colloquio con il premier lussemburghese Luc Frieden.

