Mattarella | Gaza inaccettabile agire

La crisi a Gaza si fa sempre più insostenibile, richiedendo una riflessione urgente e condivisa. Il Presidente Mattarella, intervenendo in Lussemburgo, sottolinea l'inaccettabilità della situazione e l'importanza di coinvolgere anche i Paesi arabi per trovare una risposta efficace. La priorità assoluta è il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, affinché si possa avviare un percorso verso la pace duratura. Un impegno globale che non può più essere rimandato.

15.45 La situazione a Gaza è "inaccettabile" e "occorre una riflessione veloce, che coinvolga anche i Paesi arabi, per trovare una soluzione". Così il Presidente Mattarella nei colloqui in Lussemburgo. "Occorre arrivare immediatamente a un cessate il fuoco e al rilascio, da parte di Hamas, di tutti gli ostaggi". Poi afferma: "Nessuno vuole umiliare la Russia o sminuirne il ruolo. Ma la ricerca ostinata di una soluzione deve portare una pace vera, stabile, fondata su diritto e giustizia, altrimenti non durerebbe". All'Ue: "Decisioni rapide". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Meloni: "D'accordo con Mattarella su Gaza. Il referendum? Io andrò a votare" - Giorgia Meloni si mostra in sintonia con il presidente Mattarella sulla delicata situazione a Gaza, sottolineando l'importanza delle sue parole e la coesione tra le istituzioni.

