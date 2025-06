Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez la coppia avvistata a Milano

Milano ha avuto l'onore di ospitare una coppia dai riflettori mondiali: Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono stati avvistati in via Monte Napoleone, scatenando il gossip. La coppia, seguita da una scorta privata, ha passeggiato casualmente verso il Four Seasons, alimentando le voci di un imminente matrimonio. Ma non finisce qui: il loro grande giorno è previsto tra il 24 e il 26 giugno a Venezia, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Jeff Bezos, patron di Amazon, e Lauren Sanchez, sua compagna e futura moglie, sono stati avvistati insieme a Milano in via Monte Napoleone, intorno alle 22.30 di lunedì sera. Lo riporta il Corriere della Sera secondo cui la coppia, seguita a distanza da una scorta privata, camminava in abiti casual sulla celebre via milanese verso il Four Seasons Hotel, in via Gesù, nel quadrilatero della moda. Matrimonio a Venezia tra il 24 e il 26 giugno. L'avvistamento nel capoluogo lombardo avviene a pochi giorni dal secondo matrimonio del multimiliardario, annunciato dopo due anni di fidanzamento e che si terrà a Venezia dal 24 al 26 giugno, con una lista di invitati che potrebbe superare le duecento persone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez, la coppia avvistata a Milano

