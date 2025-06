matilde salati trionfa ai campionati italiani di triathlon a barberino di mugello

Matilde Salati, giovane promessa del triathlon italiano, ha compiuto un'incredibile ascesa nel panorama sportivo. Dalla sua sorprendente iscrizione a un gara improvvisata inaspettatamente a Desenzano, fino alla vittoria ai campionati italiani di triathlon a Barberino di Mugello, la sua determinazione e passione l’hanno portata al massimo traguardo. Con il suo spirito vincente, Matilde dimostra che con impegno e tenacia tutto è possibile. La sua storia è solo all’inizio e promette grandi successi futuri.

A ottobre 2022, di punto in bianco, Matilde Salati s'iscrisse ad una gara di triathlon a Desenzano: reggiana e doppia figlia d'arte, si piazzò al quarto posto, salendo pure sul podio perchĂ© in quella gara premiavano le prime quattro. Passano due anni e mezzo e quel quarto gradino del podio si trasforma in quello piĂą alto, con Matilde che a 23 anni va a vincere la categoria S1 nei campionati italiani di triathlon medio (km 1,9 nuoto, km 80 in bici e 19 km a piedi) disputati a Barberino di Mugello, settima assoluta. GiĂ ottima ondina della Reggiana Nuoto, Matilde è passata al triathlon su consiglio della mamma Alma Chierici che in questa disciplina ha vestito l'azzurro.