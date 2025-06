Mastercard arruola Sophia l' intelligenza artificiale che fa shopping per voi

Mastercard rivoluziona il mondo dei pagamenti digitali con Sophia, la prima intelligenza artificiale in grado di fare shopping autonomamente. Questo digital human, sviluppato internamente, rappresenta un'innovazione che promette di semplificare le transazioni e migliorare l’esperienza utente, dimostrando come l’intelligenza artificiale generativa possa trasformare radicalmente il nostro modo di effettuare acquisti. Il futuro dei pagamenti è già qui: pronto a scoprire cosa ci riserva?

Il digital human sviluppato in casa è il prototipo che può cambiare il mondo dei pagamenti digitali, sfruttando la semplicità dell'intelligenza artificiale generativa.

