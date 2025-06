Massimo Recalcati | Una volta bastava entrare in classe per avere rispetto oggi gli insegnanti devono riconquistare l’autorità parola per parola

Una volta, l’autorità degli insegnanti si consolidava semplicemente entrando in classe; oggi, invece, devono riconquistarla passo dopo passo, parola per parola. La rivoluzione educativa ha trasformato le dinamiche scolastiche, rendendo il silenzio rispettoso un ricordo del passato. In questo contesto, come possono gli educatori ristabilire il rispetto e l’autorevolezza necessarie a guidare con successo le giovani menti? La risposta risiede nella capacità di dialogo e di rinnovamento costante.

Il silenzio che accoglieva l'ingresso del professore in classe è ormai un ricordo sbiadito, sepolto sotto il fragore di una rivoluzione educativa che ha stravolto le dinamiche scolastiche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

