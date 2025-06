Massimo Gramellini | Tra maestre severe e genitori sindacalisti serve una terza via Faccio male a sognare un mondo normale?

In un mondo sempre più complesso, tra maestre severe e genitori sindacalisti, sembra difficile trovare un equilibrio. Massimo Gramellini propone una riflessione lucida e sensata, suggerendo che forse è giunto il momento di cercare una terza via. Una soluzione che rispetti l’autorità scolastica senza dimenticare il ruolo fondamentale dei genitori. È davvero utopistico sognare un’educazione più umana e meno polarizzata?

Il caso della maestra che ha scritto "per me puoi anche stare a casa" nella correzione di un compito continua a far discutere. A intervenire nel dibattito è ora Massimo Gramellini, che sulla sua rubrica del Corriere della Sera propone una riflessione equilibrata sul rapporto tra autorità scolastica e protezione genitoriale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Gramellini: “Ho avuto docenti psicopatici e mollaccioni. Sogno un mondo normale in cui se un maestra ti mette 4 te lo meriti” - Si parla ancora del caso della maestra di Treviso che ha scritto in una correzione di un compito di un bambino della primaria “per me puoi anche stare a casa”.

Lotta di classe - Un mondo, per dire, dove una maestra ti mette «quattro» se te lo meriti, ma non ti umilia e non ti espone agli sfottò dei compagni?