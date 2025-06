Massimo Bossetti e i tradimenti della moglie Marita Comi | Mi hanno ritrovato con la testa nel lavandino e una cintura al collo

Massimo Bossetti, al centro di uno dei casi di cronaca più discussi e controversi degli ultimi anni, rivela i momenti più bui della sua vita, tra tradimenti e tormenti interiori. Dopo undici anni dall’arresto per l’omicidio di Yara Gambirasio, l’uomo ha nuovamente dichiarato la propria innocenza durante un’intervista in tv. La sua storia, fatta di dolore e speranza, ci invita a riflettere sui limiti della giustizia e sulla forza di chi lotta per la verità.

Ha ripercorso il caso di cronaca nera, uno dei più drammatici e mediatici di sempre, e ha proclamato la sua innocenza, ancora una volta. A undici anni dal suo arresto per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti ha parlato in tv dal carcere di Bollate (Milano) con Francesca Fagnani, nel. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Massimo Bossetti e i tradimenti della moglie Marita Comi: "Mi hanno ritrovato con la testa nel lavandino e una cintura al collo"

Su questo argomento da altre fonti

Marita Comi, la moglie di Bossetti e i tradimenti. Lui a Belve: «L'ho scoperto in carcere e ho tentato il suic; Massimo Bossetti e i tradimenti della moglie Marita Comi: Mi hanno ritrovato con la testa nel lavandino e una cintura al collo; Marita Comi, chi è la moglie di Massimo Bossetti e cosa fa oggi.

Marita Comi, la moglie di Bossetti e i tradimenti. Lui a Belve: «L'ho scoperto in carcere e ho tentato il suicidio» - Massimo Bossetti racconta così l'infedeltà della moglie Marita Comi, ...

Massimo Bossetti, chi è la moglie Marita Comi: cosa fa oggi dopo la condanna del marito - Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, ...