Massimo Bossetti a Belve | La mia verità su Yara Gambirasio

Massimo Bossetti torna al centro dell’attenzione, questa volta a Belve Crime, dove si dichiara innocente e rivela la sua versione dei fatti sulla tragica scomparsa di Yara Gambirasio. In un’intervista intensa, il suo racconto apre nuove prospettive e solleva ancora più interrogativi. Ma cosa ha davvero detto? Entriamo nel vivo di questa intervista che tiene tutti col fiato sospeso. Yara scomparve a Brembate di...

Massimo Bossetti torna a far parlare di sé dal carcere di Bollate, dove sta scontando l’ergastolo per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio. Intervistato da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve Crime, Bossetti si è dichiarato ancora una volta innocente, sostenendo di essere vittima di un’ingiustizia. Ma cosa ha realmente detto? Entriamo nel vivo di un’intervista che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Yara scomparve a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010. La sua sparizione e il successivo ritrovamento del corpo a Chignolo d’Isola scossero l’intera nazione, generando un’attenzione mediatica senza precedenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: bossetti - belve - yara - gambirasio

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è al centro della puntata di questa sera di 'Belve Crime' su Rai2, spin off a sfondo giudiziario del fortunato format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Le interviste sono preced Partecipa alla discussione

Massimo Bossetti è il protagonista della prima puntata di Belve Crime, lo spin-off di Belve su Rai 2. Francesca Fagnani sottopone a un’intervista serrata l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, caso di cronaca ne... Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Massimo Bossetti a Belve Crime da Francesca Fagnani, la sua certezza di essere innocente e l'ergastolo per Yara: le risposte dal carcere su Rai2; Belve Crime, Bossetti: Ho tentato il suicidio. Yara? Prego per lei ogni giorno; Belve Crime e l'intervista a Massimo Bossetti: la difesa del condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Bossetti in tv: "Il mio Dna sugli slip di Yara? Assurdo" - Camicia a righe e jeans, il solito pizzetto ingrigito dal tempo e abbronzato come quando si faceva le lampade prima di essere arrestato per l'omicidio di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti è il primo o ...

Massimo Bossetti a Belve: “Ho l’etichetta del mostro, la porterò fino alla morte. Ma non sono un assassino” - A 15 anni dal delitto della tredicenne Yara Gambirasio, l’uomo, condannato all’ergastolo, continua a dichiararsi innocente nell’intervista di Francesca Fagnani ...