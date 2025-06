Massimo Bossetti a Belve | Ho l’etichetta del mostro la porterò fino alla morte Ma non sono un assassino

Massimo Bossetti, il protagonista di un caso che ha sconvolto l’Italia, si racconta a Belve, portando con sé l’etichetta di “mostro” e dichiarando: “Porterò questa verità fino alla morte, ma non sono un assassino.” A 15 anni dal delitto di Yara Gambirasio, la sua voce si leva ancora forte, alimentando dubbi e riflessioni su giustizia e verità che restano aperte.

A 15 anni dal delitto della tredicenne Yara Gambirasio, l’uomo, condannato all’ergastolo, continua a dichiararsi innocente nell’intervista di Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Massimo Bossetti a Belve: “Ho l’etichetta del mostro, la porterò fino alla morte. Ma non sono un assassino”

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

"Sopravvivo all'ingiustizia che sono costretto a vivere" Lo ha detto Massimo Bossetti, intervistato nel carcere di Bollate durante la puntata di BelveCrime dalla conduttrice Francesca Fagnani. L'uomo è stato condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per Partecipa alla discussione

