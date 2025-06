Massimo Bossetti a Belve Crime | Yara poteva essere mia figlia in cella ho tentato il suicidio

Nel cuore di una delle vicende più delicate e controverse della cronaca recente, Massimo Bossetti rivela un lato inedito di sé stesso. Ospite a “Belve Crime”, l’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio confida il dolore e le speranze sopite tra le mura carcerarie. Un racconto intenso che mette in discussione le certezze e svela il lato più umano di una storia che ha sconvolto l’Italia intera.

Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, è stato tra gli ospiti di "Belve Crime".

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Massimo Bossetti contro il padre di Yara a 'Belve Crime' Francesca Fagnani non ci sta e risponde a tono all'ex muratore, spiegando che non può tirare in ballo Gambirasio: "Sta sbagliando a commentare, non può fare nemmeno quella faccia, come fa a interpr

Bossetti: "Cosa ho fatto il giorno della scomparsa di Yara" - Belve Crime 10/06/2025

Massimo Bossetti a Belve Crime da Francesca Fagnani, la sua certezza di essere innocente e l'ergastolo per Yara: le risposte dal carcere su Rai2; Massimo Bossetti: Yara non l'ho mai vista. Ho diritto di ripetere l'esame del Dna; L'intervista a Belve di Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Bossetti a Belve Crime tira in ballo anche il padre di Yara, è scontro con Fagnani: “Sta sbagliando” - Nella lunga intervista a Belve Crime di Massimo Bossetti, l'uomo condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio, non sono mancati momenti di scontro con ...

Belve Crime, Massimo Bossetti: "Yara non l'ho mai vista. Ho diritto di ripetere l'esame del Dna" - L'uomo, attualmente detenuto nel carcere milanese di Bollate, dove sta scontando la pena dell'ergastolo per la morte di Yara Gambirasio, continua a professarsi innocente ...