Massimo Bossetti a Belve Crime | sopravvivo all’ingiustizia che sono costretto a vivere Mi sento addosso l’etichetta del mostro ma non sono un assassino

Massimo Bossetti, protagonista di un'intervista toccante su Belve Crime, si apre con coraggio e dolore, svelando il peso di un'etichetta ingiusta. Tra silenzi e speranze, l’uomo costretto a vivere tra accuse e dubbi racconta la sua verità , catturando l’attenzione di oltre 1,5 milioni di spettatori. La sua storia ci invita a riflettere sulla giustizia e sull’umanità che si cela dietro ogni caso mediatico. Perché, in fondo, la verità merita sempre di essere ascoltata.

L’intervista di Massimo Bossetti a Belve Crime di Francesca Fagnani ha catalizzato l’attenzione del pubblico. La puntata speciale del programma, questa volta incentrato sui protagonisti e colpevoli dei casi piĂą mediatici di cronaca nera italiana, ha fatto registrare un boom di ascolti con oltre 1,5 milioni di spettatori, per il 12,4% di share. L’uomo, detenuto nel carcere di Bollate per scontare l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha nuovamente sottolineato la sua innocenza. Massimo Bossetti a Belve Crime: “il dna sugli slip di Yara? Non so come ci sia finito”. Francesca Fagnani a Belve Crime ha incontrato e intervistato Massimo Bossetti, il carpentiere condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it