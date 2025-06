Massimo Bossetti a Belve Crime | ‘Non è stata fatta giustizia per Yara’ il tradimento e il tentato suicidio

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si proclama innocente e vittima di un’ingiustizia. Le sue parole, piene di dolore e rabbia, rivelano un uomo segnato non solo dalla condanna, ma anche dal peso dell’etichetta di "mostro" che gli viene attribuita. In un mondo che spesso si accanisce sulla verità, la sua storia ci invita a riflettere sull’importanza di una giustizia equa e trasparente.

Condannato per l'omicidio di Yara Gambirasio: 'Non sono un assassino, vivo con l'etichetta del mostro'. " Sopravvivo all'ingiustizia che sono costretto a vivere. Mi sento addosso l'etichetta del mostro, un tatuaggio stampato sulla testa che porterò fino alla fine dei miei giorni. Ma non sono un assassino". Sono parole che colpiscono, quelle di Massimo Bossetti, l'uomo condannato all'ergastolo per il delitto della tredicenne Yara Gambirasio, che ha parlato per la prima volta in tv nel nuovo format "Belve Crime", condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. L'intervista – attesa, controversa e intensa – arriva a quindici anni dall'omicidio che sconvolse l'Italia intera, e riaccende interrogativi su verità giudiziarie e verità interiori, tra sofferenza personale, contraddizioni, ed emozioni mai sopite.

