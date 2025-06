Massacro in una scuola a Graz L’autore della strage è un ex alunno

Un tragico evento scuote Graz: una sparatoria in una scuola ha lasciato ferite profonde e molte domande. L’autore della terribile strage, un ex alunno, è al centro delle indagini, mentre le autorità lavorano incessantemente per fare luce sui motivi di questa tragedia. La comunità aspetta risposte e spera in un chiarimento che possa portare conforto e ricostruire lentamente il senso di sicurezza perduto. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

Molte le ipotesi, ma si lavora ancora per avere certezze L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Massacro in una scuola a Graz. L’autore della strage è un ex alunno

In questa notizia si parla di: massacro - scuola - graz - autore

Dal «massacro» della scuola Diaz a questore di Monza: raccolta firme contro la nomina di Filippo Ferri, condannato per i fatti del G8 di Genova - La nomina di Filippo Ferri come nuovo questore di Monza e Brianza, a partire dal 1° giugno, sta suscitando vivaci polemiche.

È un 21enne austriaco l'autore del massacro in una scuola a #Graz: l'ex studente ha ucciso 9 persone con due armi e poi si è suicidato. Partecipa alla discussione

Nelle immagini i concitati momenti della sparatoria nella scuola di Graz, in Austria, in cui hanno perso la vita 10 persone e 28 sono state ferite: il rumore dei colpi, la polizia che entra nell'istituto e consente l'evacuazione degli studenti. L'autore della sparatoria Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Austria, strage in una scuola a Graz: gli spari, il panico e la fuga. «Mio figlio diceva “morirò”»; Ex studente spara in una scuola di Graz in Austria, almeno 11 morti: si sarebbe suicidato dopo l'attacco; La strage di Graz e le radici sconosciute del male.

AUSTRIA: Graz, investigatori trovano lettera d'addio in casa autore massacro - stampa - Gli investigatori hanno trovato una lettera d'addio nella casa dell'ex studente che ha ucciso nov ...

Austria, strage in una scuola a Graz: gli spari, il panico e la fuga. «Mio figlio diceva “morirò”» - Scene così la serafica Austria non le ha mai vissute: una strage in pieno giorno, durante le lezioni, in una scuola di Graz a due passi dalla stazione centrale: undici i morti, ...