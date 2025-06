Masci sui tre arresti per furto in un negozio della Tiburtina | Persone segnalate dal Comune si è chiuso un cerchio

Il sindaco Carlo Masci commenta con soddisfazione l'arresto dei tre responsabili del furto nella zona della Tiburtina, sottolineando come questa operazione rappresenti la conclusione di un percorso di attenzione e impegno della comunità. "Questi interventi dimostrano che Pescara non tollera comportamenti scorretti e lavora per garantire sicurezza a tutti i cittadini", afferma il primo cittadino, riaffermando l’importanza di una collaborazione tra istituzioni e cittadini per un territorio più sicuro.

Arriva il commento del sindaco Carlo Masci in merito all'arresto di tre persone senza fissa dimora avvenuto il 9 giugno da parte della polizia di Pescara per un furto compiuto all'interno di un negozio dove una donna assieme a due complici aveva tentato di portare via della merce. Masci ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Masci sui tre arresti per furto in un negozio della Tiburtina: "Persone segnalate dal Comune, si è chiuso un cerchio"

