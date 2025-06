Marvel presenta il suo eroe supers veloce | come si confronta con la leggenda di dc

Marvel presenta il suo nuovo eroe superspeed, Rapid, un velocista capace di sfidare i limiti della rapidità umana e non solo. Con poteri legati alla dilatazione temporale, questa figura si fa strada nel panorama dei superumani, confrontandosi con la leggenda di DC, The Flash. Ma quanto riuscirà Rapid a lasciare il segno? La sfida tra i due diventa un'epica corsa contro il tempo, dando vita a un duello di velocità senza precedenti.

Nel panorama dei personaggi superumani della Marvel, si è recentemente affacciato un nuovo velocista che promette di rivoluzionare il concetto di rapidità negli universi a fumetti. Questa novità nasce dalla storia “Rapid Advancements” pubblicata su Giant Size Amazing Spider-Man #1, scritta da Chip Zdarsky e illustrata da Cafu. La figura emergente, conosciuta come Rapid, si distingue per aver acquisito poteri legati alla dilatazione temporale, aprendo nuove prospettive sulla velocità sovrumana. l’esordio del nuovo eroe velocista in Marvel Comics. Rapid sfrutta la dilatazione temporale per simulare una velocità incredibile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it