Marvel clamoroso | in sviluppo un film su Hercules con Brett Goldstein?

Il mondo Marvel si prepara a un'inedita avventura epica: un film dedicato a Heracles, interpretato dall’intramontabile Brett Goldstein. La sua apparizione in Thor: Love and Thunder aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, e ora si apre un nuovo capitolo ricco di sorprese. Con un ruolo che promette di essere più complesso e intrigante, Goldstein si appresta a portare il mitico eroe greco sul grande schermo, rivoluzionando ancora una volta il Marvel Cinematic Universe.

L'attore aveva debuttato nei panni del personaggio mitologico nel MCU nella scena post-credits inserita alla fine di Thor: Love and Thunder Una delle sorprese di Thor: Love and Thunder è arrivata nella scena post-credits, quando Zeus ha mandato suo figlio Ercole a sfidare il Dio del Tuono del MCU. La star di Ted Lasso, Brett Goldstein, è stata scritturata per il ruolo dell'eroe (che ha tutta l'aria di essere più antagonista che protagonista), ma da allora non si è più visto nel Marvel Cinematic Universe. Dopo l'indiscrezione recente secondo cui Thor 5 sta procedendo nello sviluppo senza il coinvolgimento del regista Taika Waititi, ora l'insider di settore Daniel Richtman ha riferito che i Marvel Studios starebbero sviluppando un progetto solista su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marvel, clamoroso: in sviluppo un film su Hercules con Brett Goldstein?

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Marvel, clamoroso: in sviluppo un film su Hercules con Brett Goldstein?; Thor Love and Thunder: Brett Goldstein è Ercole nella nuova concept art; Thor: Love and Thunder, Brett Goldstein sulla segretezza Marvel: Ti fanno esplodere la testa se dici qualcosa.

Marvel, clamoroso: in sviluppo un film su Hercules con Brett Goldstein? - credits, quando Zeus ha mandato suo figlio Ercole a sfidare il Dio del Tuono del MCU.