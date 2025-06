Martire e ribelle | Arnaldo da Brescia come non si era mai visto prima

Scopri un volto inedito di Arnaldo da Brescia, simbolo di ribellione e sacrificio. Al Museo del Risorgimento “Leonessa d’Italia”, fino al 21 settembre, due straordinari disegni di Antonio Tagliaferri e Angelo Inganni rivelano un’Arnaldo mai visto prima. Curata da Giulia Paletti, questa esposizione rende omaggio a un eroe complesso e sfaccettato. Un’occasione imperdibile per rivivere la storia sotto una luce nuova e sorprendente.

Martire e ribelle: Arnaldo da Brescia come mai era stato visto. Il percorso museale del Museo del Risorgimento "Leonessa d'Italia", da ieri (e fino al 21 settembre) si è arricchito dell'esposizione di due disegni di Antonio Tagliaferri e Angelo Inganni dedicati al monumento ad Arnaldo, a cura di Giulia Paletti, conservatrice di Fondazione Brescia Musei. La proposta si inserisce nell'articolata rassegna Arnaldo. Martire e ribelle promossa dal Comune di Brescia e dedicata al predicatore agostiniano, organizzata in occasione dell'870° anniversario della sua morte, con il coordinamento di Cieli Vibranti e la direzione artistica di Fabio Larovere.

