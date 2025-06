Martina Carbonaro il difensore | Uccisa in un cantiere Pnrr

Una tragedia scuote il Sud: Martina Carbonaro, giovane difensore dei diritti, è stata brutalmente uccisa in un cantiere pubblico attivo finanziato dal Pnrr ad Afragola. Non si tratta di un luogo abbandonato, ma di un sito di sviluppo e speranza, che diventa il teatro di una violenza sconvolgente. Questa vicenda solleva domande profonde sulla sicurezza e sulla tutela delle giovani vite nel nostro Paese.

Era un cantiere pubblico e attivo, il luogo dove Martina Carbonaro e non un casolare abbandonato dove è stato rinvenuto il corpo della 14enne uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola, in provincia di Napoli. Nello specifico, si tratterebbe di un cantiere finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che in teoria sarebbe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Martina Carbonaro, il difensore: “Uccisa in un cantiere Pnrr”

Omicidio Martina, il consulente: “Non è stata uccisa nel casolare ma in un cantiere non sorvegliato” - La tragica morte di Martina Carbonaro, la giovane di 14 anni uccisa dall’ex fidanzato ad Afragola, ha scosso profondamente la comunità.

