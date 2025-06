Marta Fascina toccata e fuga alla Camera per farsi confermare alla commissione Difesa

Marta Fascina, protagonista di un rapido toccata e fuga alla Camera dei Deputati, si presenta con determinazione per riconfermare il suo ruolo di segretario della Commissione Difesa. La sua presenza, quasi simbolica, riaccende i riflettori su una figura spesso al centro di discussioni politiche e personali. Tra scandali e alleanze, Fascina dimostra di essere ancora protagonista nel palcoscenico politico italiano, lasciando tutti con un'ultima domanda: quale sarà il suo prossimo movimento?

Marta Fascina alla Camera dei deputati. La presenza della ‘quasi moglie’ (e dunque quasi vedova) di Silvio Berlusconi a Montecitorio è una notizia, dato che dalla sua elezione ha disertato il 94 per cento delle votazioni. Fascina è tornata alla Camera per farsi confermare nel ruolo di segretario della commissione Difesa, da riassegnare a metà mandato come da regolamento. La presenza tra gli scranni dell’ex first lady azzurra, scrive Repubblica, ha causato qualche malumore in Forza Italia: non tutti, infatti, erano convinti che fosse il caso di affidarle ancora l’incarico visti i forfait in serie. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Marta Fascina, toccata e fuga alla Camera per farsi confermare alla commissione Difesa

