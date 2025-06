Marta Fascina riappare in Parlamento | ma solo per conservare il posto in Commissione

Marta Fascina torna in Parlamento, ma solo per mantenere il suo posto in commissione. Dopo un'assenza record del 94%, l’ex quasi moglie di Berlusconi si presenta a Montecitorio con un obiettivo ben preciso: assicurarsi la conferma come segretaria della commissione Difesa. Un gesto che solleva molte domande sul suo ruolo e sulla sua reale presenza politica. Ecco cosa c’è dietro questa visita lampo...

Eccola, Marta Fascina. Ieri, alle 16, a Montecitorio, l'ex quasi moglie di Silvio Berlusconi ha fatto la sua riapparizione alla Camera dei deputati. Non esattamente un'habitué dell'aula, visto che le sue assenze si attestano a un significativo 94%. Stavolta, Fascina si è presentata per una ragione molto specifica: farsi confermare nel ruolo di segretario della commissione Difesa. Un incarico che le garantisce uno strapuntino e un gettone extra di circa 250 euro a fine mese. Come di consueto a metà legislatura, i posti di vertice delle varie commissioni vengono azzerati e poi riassegnati. Tensioni in Forza Italia e la Conferma del Ruolo.

Marta Fascina ricorda Berlusconi: “Scudetto del Napoli, starai guardando dall’alto” - Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Berlusconi, ricorda con affetto il legame con Silvio e Napoli.

