Marta Fascina appare alla Camera per farsi confermare in Commissione | Questo posto lo scelse per me Silvio

Marta Fascina si presenta davanti alla camera con determinazione, pronta a confermare il suo ruolo nella commissione Difesa, scelto da Silvio Berlusconi. Con tatto e affetto, il capogruppo di Forza Italia le chiede se è sicura di voler continuare questa strada, sottolineando l’importanza del suo incarico. Un esempio di dedizione e responsabilità che cattura l’attenzione di tutti. Contenuto a pagamento – Accedi al sito per abbonarti.

