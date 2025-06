Marracash a Napoli contro la guerra | I post sui social non bastano facciamo sentire il nostro potere

Marracash scende in campo a Napoli per un messaggio di pace e solidarietà contro la guerra. Mentre i post sui social sono condivisi in massa, lui sceglie di fare di più: far sentire il potere della musica e delle parole dal vivo. Con il suo tour "Marra Stadi 2025", il rapper dimostra che il vero cambiamento si costruisce anche con il cuore e l’azione concreta. È ora di farci ascoltare, e di farlo insieme.

Ieri è cominciato da Napoli il tour di Marra Stadi 2025, ovvero il tour che porterà Marracash, uno dei padri della scena rap italiana, in giro per l’Italia in sette città, la prima volta in assoluto per un rapper. Durante lo show Fabio Rizzo, così all’anagrafe, 46 anni, ha deciso di prendersi un momento non per lasciarsi andare agli slogan, cosa ormai comune, vedi l’ex compagna Elodie solo due sere prima a Milano sventolare la bandiera palestinese durante il suo popshow, ma per invitare il proprio pubblico ad assumere un atteggiamento diverso rispetto le tragedie che attualmente ci circondano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marracash (@kingmarracash) Cosa ha detto Marracash allo Stadio Maradona. 🔗 Leggi su Open.online

Marracash con la maglia del Napoli prima del concerto al Maradona: "Diamo 'fuoco' allo stadio" - L’attesa cresce mentre Marracash si prepara a infiammare il palco dello stadio Maradona questa sera. Prima del concerto, l’artista ha condiviso un video in cui indossa con orgoglio la maglia celebrativa del Napoli campione d'Italia, sottolineando il legame speciale con i tifosi e la città.

Concerto di Marracash al Maradona di Napoli: il video del discorso su Gaza - Affiancato da Madame in tutte le date del tour, Marracash ha preparato uno spettacolo diviso in sei capitoli, al centro dei quali c’è il racconto del conflitto tra Fabio, l’uomo, Marracash e l’artista ...