Marquez e lo sfottò all' interista Dall' Igna per la Champions persa | È corretta?

Marquez, tifoso del Barcellona, si è preso una bella rivincita all’Interista dall’ignara per la Champions persa. Dopo la sconfitta dei blaugrana contro i nerazzurri in semifinale, il suo sfottò all’Interista lo ha reso ancora più felice. Una vittoria che vale molto più di un semplice risultato sul campo, un vero e proprio sfottò tra tifosi appassionati. La passione per il calcio non conosce limiti!

