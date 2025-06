Marotta e Ausilio non subito negli USA | ecco quando arriveranno – Sky

I dirigenti dell'Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio, hanno deciso di non partire immediatamente con la squadra per gli Stati Uniti, preferendo attendere qualche giorno. Questa scelta strategica potrebbe indicare un focus particolare sul mercato o su questioni interne, ma i due arriveranno nel weekend, pronti a supportare la squadra nel prestigioso Mondiale per Club. La loro assenza momentanea solleva curiositĂ e attese tra tifosi e addetti ai lavori.

Marotta e Ausilio non sono saliti sull’aereo che sta portando l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. I due dirigenti si sono presi qualche giorno (magari per lavorare sul mercato?) e arriveranno nel fine settimana. LA DIRIGENZA SI FA ASPETTARE – Beppe Marotta e Piero Ausilio non sono saliti sull’aereo che da Malpensa è partito in direzione Los Angeles intorno alle 11 di questa mattina. Il presidente e il Direttore Sportivo sono rimasti a Milano e voleranno verso gli Stati Uniti tra sabato e giovedì, come raccontato dall’inviato Andrea Paventi di Sky Sport 24. La squadra guidata da Cristian Chivu arriverĂ negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta e Ausilio non subito negli USA: ecco quando arriveranno – Sky

In questa notizia si parla di: marotta - ausilio - negli - arriveranno

Mercato Inter, Ausilio e Marotta preparano la rivoluzione a centrocampo! Quali giocatori sono in bilico? - Il mercato dell'Inter è in fermento, con Ausilio e Marotta pronti a rivoluzionare il centrocampo. Quali giocatori rischiano di lasciare il club? Le ultime indiscrezioni da Tuttosport rivelano i piani strategici della dirigenza nerazzurra per rinforzare la squadra.

#Inter in partenza per Los Angeles: presente anche Sucic con i nazionali italiani, i portieri, Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Bisseck, Calhanoglu, fratelli Esposito, Carboni, Palacios e I Primavera. Baccin con la squadra, Marotta e Ausilio arriveranno tra un paio di Partecipa alla discussione

? Marotta: “Mercato? Intanto, posso parlare di conferma dello zoccolo duro di questa squadra, che è una cosa molto importante. Poi, con calma, con Ausilio e Baccin, andremo ad approfondire e analizzare una rosa che è competitiva. Sul taccuino ci sono tan Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

Inter in partenza per il Mondiale per Club. VIDEO; Marotta ha deciso dopo la finale di Champions: spedito in Serie B; Inter, ribaltone in attacco: tesoretto da 16 milioni per Marotta.

Marotta e Ausilio scatenati: “Tre acquisti già piazzati” | Blitz nella notte dopo la finale - Marotta e Ausilio hanno già chiuso tre colpi in entrata, si aggregheranno all'Inter, giocheranno il Mondiale per Club ...

Marotta e Ausilio già in sede Inter: le info sul summit con Inzaghi! Volontà Oaktree chiara - Oggi andrà in scena l'incontro tra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter: le info sul summit e la volontà di Oaktree è chiara ...