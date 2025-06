Marotta al decollo i lavori per il marciapiede

Inaugurata la nuova fase di sviluppo urbano a Marotta: sono iniziati i lavori per il marciapiede che unisce via Montemarino a via Cardarelli lungo la Strada Statale 16 Adriatica. Questo intervento di circa 150 metri completa il percorso pedonale esistente, migliorando sicurezza e mobilità per residenti e visitatori. Un passo importante verso una città più accessibile e vivibile, che promette di trasformare il cuore di Marotta in un esempio di modernità e attenzione alle esigenze della comunità .

Sono decollati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo tratto pedonale che collegherà via Montemarino a via Cardarelli, lungo la Strada Statale 16 Adriatica a Marotta. L’intervento andrà a completare il percorso già esistente, che attualmente, provenendo da Ponte Sasso di Fano, si interrompe nel Comune di Mondolfo proprio all’altezza di via Montemarino. Il nuovo tratto, della lunghezza di circa 150 metri, è stato fortemente richiesto dai residenti e rappresenta un’opera importante per garantire maggiore sicurezza ai pedoni che quotidianamente percorrono la Statale tra Ponte Sasso e Marotta nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marotta, al decollo i lavori per il marciapiede

Ne parlano su altre fonti

Marotta, al decollo i lavori per il marciapiede.

Marotta, al decollo i lavori per il marciapiede - Sono decollati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo tratto pedonale che collegherà via Montemarino a via Cardarelli, lungo la Strada Statale 16 Adriatica a Marotta.

Marotta, via Ferrari resta chiusa per i lavori sullo scarico. Prorogata sino alla fine di febbraio l’ordinanza per l’intervento di protezione idraulica - Prorogata l’ordinanza che chiude il traffico in via Ferrari dall’altezza del bivio tra via Corfù e via Betti in direzione Fano.