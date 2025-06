Marky Ramone, una star diretta ad Apecchio.

aperto, dove il punk e l'arte si incontrano in un’esplosione di creatività e passione. Preparatevi a vivere un’esperienza unica che farà battere forte il cuore di Apecchio e dei suoi visitatori!

di Leonardo Damen "Hey ho, let’s go!" è il celebre grido punk che accompagnerà l’edizione 2025 di Big Bell Sounds, il festival che dal 20 al 22 giugno porterà ad Apecchio un’icona della cultura alternativa mondiale: Marky Ramone, batterista dei Ramones e membro della Rock and Roll Hall of Fame. Il musicista sarà l’ospite principale di un weekend che unisce musica, energia e arte underground, trasformando il borgo in una grande arena a cielo aperto. Oltre a essere protagonista di un dj set sabato sera, Ramone sarà anche al centro della mostra Marky Goes Mental, ospitata a Palazzo Ubaldini. Un progetto curato da Rebel House che raccoglie suoi disegni realizzati nella pausa dai concerti durante il lockdown, animati grazie alla realtà aumentata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it