Mark Zuckerberg sta facendo colloqui privati nelle sue case | così creerà una super-intelligenza artificiale

Nel cuore di questa rivoluzione digitale, Mark Zuckerberg si prepara a sfidare i giganti dell’AI con un progetto ambizioso: una superintelligenza artificiale capace di cambiare il mondo. Con colloqui privati nelle sue residenze e un team d’élite, Meta punta a superare i limiti dei modelli attuali, come Llama, e ridefinire il futuro della tecnologia. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa audace iniziativa.

Deluso dai progressi dei modelli Llama, il CEO di Meta sta creando un team d’élite per sviluppare un'intelligenza artificiale generale e sfidare OpenAI e Google. 🔗 Leggi su Fanpage.it

