Mario guarda che si vedono! Isola dei Famosi Adinolfi e la scena esilarante in spiaggia

Fino a qualche settimana fa, per molti Mario Adinolfi era semplicemente uno dei concorrenti meno “fisici” dell’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi. E invece oggi, quel concorrente che sembrava inadatto alla sopravvivenza in Honduras, è diventato una delle rivelazioni del programma. Non solo per la resistenza dimostrata giorno dopo giorno, ma soprattutto per il cambiamento radicale che ha investito il suo corpo e il suo spirito. Nel corso di uno degli ultimi daytime, il pubblico ha potuto assistere a una scena tanto tenera quanto inaspettata. In riva al mare, con l’aiuto di Patrizia Rossetti e Cristina Plevani, si è messo a fare ginnastica, esercizi semplici per braccia e spalle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it