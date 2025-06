Mario Adinolfi fa ginnastica all'Isola Patrizia Rossetti scherza con lui | Si iniziano a vedere gli addominali

Mario Adinolfi, deciso a ritrovare la forma durante l'Isola dei Famosi, si impegna con costanza in sessioni di ginnastica. Con l'aiuto divertente di Patrizia Rossetti, il politico mostra i primi risultati, e gli addominali emergono timidamente. La sua determinazione ispira, dimostrando che anche tra le sfide di un reality si può dedicare a sé stessi. Continua a leggere per scoprire come questa avventura fitness sta cambiando lui e il suo approccio alla vita.

Mario Adinolfi ha deciso di allenarsi e dedicarsi alla forma fisica durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi. "Tento di fare ginnastica, forse una ventina di chili li ho persi", ha detto. Ad aiutarlo Patrizia Rossetti, che ha scherzato con lui: "Si iniziano a vedere gli addominali". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie - Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.

"No, non è possibile". Isola dei Famosi, fuori il nuovo peso ed è choc: quanti kg ha perso Mario Adinolfi in meno di un mese (FOTO E VIDEO)

Loredana Cannata su Mario Adinolfi ieri sera in diretta tv su Canale 5. MA IO TI AMO ? #isola

Mario Adinolfi: il naufrago che ha sorpreso l’Isola dei Famosi con un percorso umano inaspettato - Mario Adinolfi, noto giornalista e politico, sorprende sull'Isola dei Famosi con un percorso di introspezione e vulnerabilità, trasformando il suo ruolo da provocatore a mediatore tra i naufraghi.

Mario Adinolfi: “L’Isola mi ha regalato un’altra vita. La solitudine mi spaventava, poi ho iniziato ad ascoltare” - Dopo una prima fase iniziale difficile emotivamente, ho scelto una strada diversa, cercando di mettermi davvero ...