Marianucci l’agente | Con lui abbiamo ragionato allo stesso identico modo con cui abbiamo ragionato con Di Lorenzo

Mario Giuffredi, agente di Luca Marianucci, ha condiviso entusiasmanti prospettive sul futuro del giovane talento napoletano. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, Marianucci ha compiuto un salto sorprendente dalla Serie C alla Serie A in un solo anno, grazie all’occhio attento di Roberto D’Aversa. Un percorso che dimostra come il talento possa emergere anche nelle circostanze più imprevedibili. Ora, il suo cammino nel Napoli promette ancora grandi novità e successi.

Mario Giuffredi, agente di Luca Marianucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC, sul suo futuro al Napoli «Marianucci viene dal settore giovanile dell’Empoli. È un giocatore che ha avuto dei margini di miglioramento e un’esplosione improvvisa. L’anno scorso ha giocato in Serie C e si è trovato catapultato a giocare in Serie A con l’Empoli. La verità è che chi lo ha scoperto è stato Roberto D’Aversa che ha insistito affinché non fosse ceduto in estate, lo ha tenuto con sé pian piano lo ha messo dentro. A dicembre e a gennaio Marianucci è diventato titolare. Nel calcio ci vuole coraggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marianucci, l’agente: «Con lui abbiamo ragionato allo stesso identico modo con cui abbiamo ragionato con Di Lorenzo»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'AGENTE - Giuffredi: Di Lorenzo gioca da due mesi con le infiltrazioni, Politano? Spalletti lo aveva chiamato, ma non stava bene, Marianucci? Vi svelo perché è arrivato a Napoli; Calendario Napoli 2025/26: amichevoli, Serie A, Champions e Coppa Italia; Calciomercato Napoli, presidente Sporting Lisbona: Gyokeres? Zero offerte. Non partirà per le cifre che dice l'agente.

Marianucci, l'agente: "Forte e completo, sorprenderà tutti. E' costato 10 milioni" - L'agente di Luca Marianucci, Mario Giuffredi, ha parlato del difensore centrale che il Napoli ha acquistato dai toscani dell'Empoli.