Margiotta Confsal | Raccogliere sfida della qualità della formazione

Oggi, più che mai, Confsal si impegna a elevare gli standard della formazione professionale, assicurando un percorso di crescita qualificato e monitorato. Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale, sottolinea l'importanza di questa sfida nel contesto di un ambiente di lavoro più sicuro e sano. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo garantire un futuro lavorativo più competente e consapevole, rafforzando la qualità delle competenze e la tutela dei lavoratori.

