Margherita Aiello contro Francesco e Morena dopo UeD | aneddoto mai andato in onda

Margherita Aiello si trova ancora al centro di rumors e retroscena inediti dopo l’ultima intervista di Morena Farfante e Francesco Relli, rivelazioni che hanno acceso nuove polemiche tra i protagonisti di Uomini e Donne. Nello specifico, Francesco ha svelato dettagli mai andati in onda riguardo a una dama con cui Morena non ha mai avuto buon rapporto. Questa volta, però, Margherita Aiello non ha esitato a rispondere, dando vita a un confronto che promette scintille.

Morena Farfante e Francesco Relli hanno rilasciato un’intervista nella quale hanno parlato del loro rapporto di coppia dopo Uomini e Donne. Nel farlo, però, non hanno potuto fare a meno di tirare in ballo anche una dama che non è mai andata molto d’accordo con Morena, stiamo parlando di Margherita Aiello. Nello specifico, Francesco ha svelato dei retroscena mai andati in onda che riguardano la dama. Quest’ultima, però, senza pensarci due volte, ha deciso di replicare mettendo in cattiva luce il ragazzo, con tanto di screenshot prova. Le accuse di Francesco e Morena contro Margherita dopo UeD: svelato un particolare mai andato in onda. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Margherita Aiello contro Francesco e Morena dopo UeD: aneddoto mai andato in onda

In questa notizia si parla di: morena - margherita - aiello - francesco

Uomini e Donne, Morena Farfante lancia una stoccata a Margherita Aiello: ''Per lei sono una figura scomoda'' - Nel vivace mondo di Uomini e Donne, Morena Farfante non si risparmia e dedica una frecciatina a Margherita Aiello, definendola una figura scomoda.

#UominieDonne, Margherita Aiello sbotta dopo l’intervista di Morena e Francesco: il duro attacco L’ex dama si è lasciata andare anche ad una (evitabile) frecciatina sull’aspetto fisico del fidanzato della Farfante Partecipa alla discussione

#UominieDonne: #MargheritaAiello risponde alle dichiarazioni di #FrancescoRelli e #MorenaFarfante La coppia uscita da #UominieDonne è stata intervistata da #LorenzoPugnaloni (trovate il post in pagina). In questa intervista Morena e Francesco hanno pa Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uomini e Donne, Morena Farfante lancia una stoccata a Margherita Aiello: ''Per lei sono una figura scomoda''; Uomini e Donne, Mario Cusitore chiude con Margherita e Morena: Non sono preso; Uomini e donne, le anticipazioni: la bomba sganciata da Mario Cusitore su Margherita Aiello e Morena Farfante.

Uomini e Donne, Morena Farfante lancia una stoccata a Margherita Aiello: ''Per lei sono una figura scomoda'' - Morena Farfante e Francesco Relli commentano il loro percorso a Uomini e Donne, e la dama siciliana lancia una bella stoccata a Margherita Aiello.

Margherita Aiello risponde alle accuse di Francesco Relli e Morena Farfante: il botta e risposta infuocato - Margherita Aiello risponde alle dichiarazioni di Francesco Relli e Morena Farfante, che hanno rivelato dettagli sulla loro relazione e il controverso passato con l'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne ...