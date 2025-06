Maresca | De Bruyne si adatterà a Conte

Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea, si infervora su Kevin De Bruyne e il suo imminente approdo al Napoli, sottolineando come il belga si integrerà rapidamente nello stile di gioco di Conte. Con un entusiasmo contagioso, Maresca rivela la sua profonda conoscenza di De Bruyne e anticipa un impatto decisivo per i partenopei. La sua fiducia nel talento e nelle capacità dell’ex Manchester City apre nuove prospettive per il calcio italiano.

"> In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attuale allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha commentato l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, il percorso dell’Inter di Inzaghi e ha ricordato anche la sua breve esperienza in panchina con il Palermo. «Conosco De Bruyne come le mie tasche. si adatterà in fretta alle richieste di Conte e darà tanto al Napoli. Ha un orgoglio smisurato, come tutti i grandi campioni». Sulla finale di Champions League persa dall’Inter e sul giudizio spesso severo del calcio italiano, Maresca ha osservato: «Due finali in tre anni sono un traguardo, non una sconfitta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Maresca: «De Bruyne si adatterà a Conte»

