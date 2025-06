Maresca | De Bruyne ha un orgoglio smisurato si adatterà in fretta alle richieste di Conte

Enzo Maresca, fresco di trionfo in Conference League con il Chelsea, si dimostra un allenatore di grande personalità e visione. Con un orgoglio smisurato, non teme di adattarsi alle sfide e alle richieste di Conte, alimentando le voci sul possibile arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli. Le sue parole riflettono una mentalità vincente e un rispetto profondo per i colleghi, sottolineando come ogni traguardo sia un passo verso nuovi orizzonti.

L'allenatore Enzo Maresca ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, rispondendo a un'intervista di Paolo Condò anche sul sempre più probabile arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli. A seguire quanto dichiarato dall'attuale tecnico del Chelsea, fresco di trionfo in Conference League. Le parole di Maresca su De Bruyne. «Due finali di Champions in tre anni sono un traguardo, non una sconfitta. Inzaghi dev'essere fiero del suo lavoro, anche perché l'ha svolto dentro a un ecosistema diverso ormai dal resto del mondo. Soltanto in Italia si continua a pensare che i giovani siano sempre troppo giovani e che l'esperienza legata all'età sia ciò che ti fa vincere le partite.

Maresca: «De Bruyne si adatterà a Conte» - Enzo Maresca, attuale allenatore del Chelsea, si infervora su Kevin De Bruyne e il suo imminente approdo al Napoli, sottolineando come il belga si integrerà rapidamente nello stile di gioco di Conte.

