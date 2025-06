Marelli Holdings avvia Chapter 11 per ristrutturazione debito presso Tribunale del Delaware

Marelli Holdings intraprende un importante passo verso il rilancio: avviando una procedura di Chapter 11 al tribunale del Delaware, mira a ristrutturare il proprio debito e a rafforzare la propria posizione finanziaria. Con il supporto dell’80% dei finanziatori, questa mossa strategica promette di ridurre la leva e creare basi più solide per il futuro. Un capitolo cruciale nella storia di Marelli che potrebbe segnare una svolta decisiva.

Marelli Holdings ha avviato una procedura volontaria di Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware con l'obiettivo di ristrutturare in modo completo i propri obblighi di debito a lungo termine. Circa l'80% dei finanziatori della società , annuncia il gruppo in una nota, ha firmato un accordo per sostenere la ristrutturazione, che ridurrà la leva finanziaria di Marelli e rafforzerà la sua posizione di liquidità . E' stato ottenuto un impegno di 1,1 miliardi di dollari.

