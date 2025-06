Marelli ha debiti per 4 miliardi 6mila lavoratori a rischio

Marelli, colosso fornitore di componenti per auto di marchi come Nissan e Stellantis, si trova sull’orlo del baratro con 4 miliardi di debiti e 6.000 lavoratori a rischio. Dopo aver circolato voci inquietanti, arriva l’ufficialità: la società ha avviato il Chapter 11 negli Stati Uniti, un passo deciso verso una ristrutturazione totale dei propri obblighi finanziari. La situazione mette in crisi l’intero settore automotive, lasciando aperta la domanda: cosa riserverà il futuro ai dipendenti e all’industria?

Dopo le voci circolate ieri, oggi arriva l'ufficialità: Marelli Holding, fornitore di componenti auto che lavora per Nissan, Stellantis e altri costruttori automobilistici, ha avviato una procedura volontaria di Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, pari in Italia alla nostra istanza di fallimento. L'obiettivo è di ristrutturare in modo completo i propri obblighi di debito a lungo termine. Circa l'80% dei finanziatori della società, annuncia il gruppo in una nota, ha firmato un accordo per sostenere la ristrutturazione. La holding avrebbe un debito superiore ai 4 miliardi di dollari.

