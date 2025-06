Marelli avviata procedura di fallimento | migliaia di lavoratori a rischio

L'allarme rimbomba forte nel cuore dell'industria italiana: la Marelli, storica protagonista nel settore automobilistico, ha avviato la procedura di fallimento, mettendo a rischio oltre 6.000 posti di lavoro. La notizia scuote le coscienze e chiede un intervento urgente da parte delle istituzioni. La crisi di un gigante come Marelli rappresenta un campanello d’allarme per tutto il sistema produttivo nazionale, richiedendo azioni concrete per salvaguardare il futuro dei lavoratori e dell’economia del paese.

Bologna, 11 giugno 2025 – Torna a ‘suonare l’allarme’ alla Marelli (ex Weber). Il maggior produttore italiano di componentistica auto, con sede anche a Crevalcore, ha infatti avviato una procedura di fallimento   che mette a rischio  potenzialmente più di 6mila lavoratori. L'allarme viene lanciato congiuntamente da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr, che chiedono l'intervento immediato del governo dopo aver "appreso con estrema preoccupazione che Marelli ha avviato la procedura di ristrutturazione finanziaria denominata 'Chapter 11', prevista dal diritto statunitense sui fallimenti. Dopo una fase di apparente recupero, l'azienda ricade dunque in una condizione di crisi conclamata". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marelli, avviata procedura di fallimento: migliaia di lavoratori a rischio

