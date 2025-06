Mare sporco tra Pastena e Torrione | la segnalazione dei salernitani

miglioramenti nella cura e nella sorveglianza del nostro mare. I salernitani, preoccupati per la qualità delle acque e la sicurezza dei bagnanti, chiedono interventi immediati per ripristinare la bellezza e la salubrità di questa zona recentemente riqualificata, affinché possa diventare un vero punto di orgoglio per tutta la comunità.

Bolle e sporcizia in mare, tra Pastena e Torrione, tratto di litorale da poco inaugurato dopo il ripascimento. Da Torre Angellara fino a Torrione, infatti, numerosi i bagnanti che hanno notato chiazze scure a pochi metri dalla riva: probabilmente, ancora una volta, andrebbero incrementati i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Mare sporco tra Pastena e Torrione: la segnalazione dei salernitani

Spiaggia tra Pastena e Torrione, il ripascimento non basta: il mare è tornato sporco

Salerno, trivella in spiaggia per piantare l'ombrellone: accade sulla nuova spiaggia a Pastena salernonotizie.it Questa mattina sulla nuova spiaggia tra i quartieri di Pastena e Torrione, a Salerno, è stata necessaria una trivella per piantare un ombrellone.

