' Mare di musica' 1600 giovani artisti per un festival che raggruppa scuole da tutta Italia

Preparatevi a vivere un'esperienza unica nel cuore dell'estate: 'Mare di musica' torna dal giovedì, portando con sé 1600 giovani artisti provenienti da tutta Italia. Cinque giornate di emozioni, 67 concerti e 13 palchi tra Comacchio e i Lidi, un vero abbraccio tra talento e passione che promette di incantare tutto il pubblico. Un festival che, fin dal 2018, celebra la crescita e la forza della musica giovanile. La partenza è per giovedì...

Cinque giornate, 67 concerti e 13 palchi fra Comacchio e i Lidi Spina, Estensi, Pomposa e Scacchi. Sono alcuni dei numeri di 'Mare di musica'. Il festival raggruppa le scuole di musica provenienti da tutta Italia fin dal 2018. Anno in cui furono 100 i musicisti iscritti. La partenza è per giovedì. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - 'Mare di musica', 1600 giovani artisti per un festival che raggruppa scuole da tutta Italia

In questa notizia si parla di: musica - mare - festival - raggruppa

Una giornata sull'onda della consapevolezza: torna l'appuntamento con "Mare & Musica" e la salvaguardia dell'ambiente costiero - Riprendono le attività di sensibilizzazione ambientale con "Mare & Musica", un evento gratuito organizzato da Be Kind Cattolica.

Italias Ambassadør i Norge, Stefano Nicoletti, var i går til stede på Festspillene i Bergen, den største musikk- og scenekunstfestivalen i Skandinavia. Programmet inkluderte også et stykke av den italienske komponisten Luciano Berio . En italiensk pi Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

'Mare di musica', 1600 giovani artisti per un festival che raggruppa scuole da tutta Italia; Festival ’Mare di Musica’ con 1.600 artisti; Scuole di musica, giovedì parte il Festival Sono attesi oltre 1600 giovani per scoprire nuovi talenti e creare scambi culturali.

Festival ’Mare di Musica’ con 1.600 artisti - Un appuntamento che richiama giovani da tutta Italia e che comincia domani.

I festival musicali più attesi dell’estate 2025 in italia e europa tra natura, mare e grandi palcoscenici - L’estate 2025 offre festival musicali unici in Italia e Europa, da I suoni delle Dolomiti a Glastonbury, con eventi inclusivi, performance all’aperto e grandi nomi come Mario Brunello, Carmen Consoli ...