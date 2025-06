Mare di giugno caldo come ad agosto in città 7 gradi in più previsioni incerte | Agrofutura il punto meteo con gli esperti

Un caldo anomalo a giugno, con temperature tipiche di agosto, e previsioni sempre più incerte: un segnale chiaro dei cambiamenti climatici che ci riguardano quotidianamente. A Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro, si affrontano queste sfide con esperti come Gaetano Genovese e Bernardo Gozzini, che esplorano il ruolo dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie nel prevedere e gestire il clima. Un dibattito fondamentale per capire come affrontare le future variazioni meteorologiche.

Firenze, 11 giugno 2025 – Il secondo giorno di Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del domani, si apre con un appuntamento dedicato al meteo, al clima, alle incertezze riguardo le previsioni, ai cambiamenti climatici e all’ intelligenza artificiale. Ne parlano Gaetano Genovese, meteorologo di 3Bmeteo e Bernardo Gozzini, amministratore unico del consorzio Lamma. Modera la tavola rotonda la giornalista de La Nazione Elettra Gullè. Rischio climatico. "Il meteo è diventato fondamentale – sottolinea Gozzini –. È il primo argomento del quale si parla. Ognuno organizza la propria giornata in base al meteo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mare di giugno caldo come ad agosto, in città 7 gradi in più, previsioni incerte: Agrofutura, il punto meteo con gli esperti

