Marco Risi la promessa | Faccio un film su Cecchi Gori

Marco Risi, il talentuoso regista di capolavori come "Mary Per Sempre", ha spento 74 candeline al Festival Internazionale del Cinema di Pompei, un evento ricco di emozioni e ricordi. Figlio di Dino Risi, ha condiviso aneddoti e humor che rispecchiano la sua personalità autentica e appassionata. Ora, tra progetti e sogni, si prepara a realizzare un film su Cecchi Gori, un nuovo capitolo che promette di sorprendere il pubblico. La sua storia è ancora tutta da scrivere.

Qualche giorno fa Marco Risi ha festeggiato i 74 anni al Festival Internazionale del Cinema di Pompei, ideato e prodotto da Annarita Borelli. È stato un momento magico in cui il regista di Mary Per Sempre, conosciuto soprattutto per il suo cinema civile e per essere il figlio dell’immenso Dino, si è raccontato tra aneddoti, ricordi e quello humor che, chi ha letto Forte Respiro Rapido, folgorante libro in cui parla tantissimo del padre, conosce bene. «Essere figlio di mio padre è stato uno stimolo», dice a Libero, «non mi ha mai fatto sconti. Kafka l’avrebbe criticato. Ma è anche vero che Kafka diventò Kafka anche grazie a quel padre là». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marco Risi, la promessa: "Faccio un film su Cecchi Gori"

Cinema e memoria: Fortapasc sul bunker di Zagaria, omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI - Un evento imperdibile quello di sabato 7 giugno a Casapesenna, dove il potere del cinema incontra la memoria.

Marco Risi: "Sordi rifiutò la parte in Il Sorpasso: 'Mi faccio un culo e il merito se lo pija l'altro'. Se ne pentì" - Se Sordi non avesse detto no alla parte, Vittorio Gassman non avrebbe interpretato "Il Sorpasso", celebre film del 1962 diretto da Dino Risi.

Marco Risi/ “Sordi disse di no a mio padre Dino, ma poi si pentì” - Nel corso del dialogo con il Corriere, Marco Risi è tornato sul no di Sordi al padre Dino: “Sì: “Faccio tutto io, me faccio un culo così, poi er merito se lo pija quell’artro”.