Marco Landi saluta la Lega | il vicepresidente Consiglio regionale Toscana approda in FdI

Un cambiamento che scuote gli equilibri della politica toscana, segnando un nuovo capitolo nel centrodestra. Marco Landi, figura di spicco e vicepresidente del Consiglio regionale, lascia la Lega per unirsi a Fratelli d’Italia, rafforzando la posizione del partito di Giorgia Meloni in vista delle prossime elezioni regionali. Un passo strategico che potrebbe rinnovare il volto della regione e ridisegnare le alleanze politiche. La sua decisione apre scenari interessanti per il futuro politico toscano.

ISOLA D’ELBA – Terremoto nel centrodestra toscano in vista delle elezioni regionali. Marco Landi, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, saluta la Lega con cui era stato eletto nel 2020 e approda in Fratelli d’Italia. Un passaggio, quello di Landi, a pochi mesi dalle elezioni regionali in Toscana. E a pochi giorni dalla cena da tutto esaurito con Vannacci e Salvini a Firenze in cui Marco Landi aveva dato forfait. Così come erano assenti tutti i consiglieri regionali toscani. Landi, già portavoce dell’opposizione, è stato eletto vicepresidente Consiglio regionale Toscana 8 aprile scorso, dopo le dimissioni dell’allora vicepresidente Marco Casucci, un altro leghista che ha lasciato il partito di Salvini, lui per entrare nel Gruppo misto ‘Merito e lealtà’. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marco Landi lascia la Lega e aderisce a Fratelli d’Italia; Un altro addio alla Lega, il vicepresidente del Consiglio toscano Landi da FdI: “La strategia Vannacci non porta voti”; Marco Landi passa a FdI? Possibile scontro Amadio - Landi alle prossime regionali?.

Centrodestra toscano in subbuglio: Landi lascia la Lega e approda a Fratelli d’Italia - Stella: “Richiamo tutti ad un senso di responsabilità che l'imminente importante sfida elettorale ci impone” ...