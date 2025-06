Marco De Luca morto dopo la caduta in bici a Romanengo | è stato investito da un suv mentre era a terra

Tragedia a Romanengo: Marco De Luca, 54 anni, ha perso la vita dopo una caduta in bici che si è trasformata in un dramma. Mentre era a terra, è stato investito da un SUV, innescando una catena di eventi devastanti. Ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Niguarda di Milano, il suo destino si è deciso in pochi attimi. La comunità si stringe nel dolore e chiede giustizia per questa tragedia improvvisa. Continua a leggere.

Marco De Luca, 54 anni, è caduto dalla bici dopo aver perso l'equilibrio: un suv lo ha travolto mentre era sull'asfalto. Era ricoverato dalla sera del 10 giugno all'ospedale Niguarda di Milano, dove era giunto in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marco - luca - bici - morto

Il compleanno di Marco Carta: un nuovo inizio con Luca - Marco Carta celebra un compleanno speciale: 40 anni di vita e di amore con Luca. Tra note musicali e profonde riflessioni, l'artista condivide momenti di gioia e nuove speranze per il futuro.

Il commercialista Marco De Luca morto a Romanengo: caduto dalla bici da corsa, è stato travolto da un suv Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marco De Luca morto dopo la caduta in bici a Romanengo: è stato investito da un suv mentre era a terra; Il commercialista Marco De Luca morto a Romanengo: caduto dalla bici da corsa, è stato travolto da un suv. Aveva 54 anni; Muore a 54 anni il commercialista Marco De Luca: cade in bici e viene travolto da un suv.

Marco De Luca morto dopo la caduta dalla bici a Romanengo: è stato investito da un suv mentre era a terra - Marco De Luca, 54 anni, è caduto dalla bici dopo aver perso l'equilibrio: un suv lo ha travolto mentre era sull'asfalto ...

Il commercialista Marco De Luca morto a Romanengo: caduto dalla bici da corsa, è stato travolto da un suv. Aveva 54 anni - Era in sella alla sua bici nel Cremonese quando ha perso l'equilibrio ed è stato travolto mentre era a terra ...

Muore a 54 anni il commercialista Marco De Luca: cade in bici e viene travolto da un suv - Il professionista è stato investito da un Suv ed era ricoverato in condizioni gravissime al Niguarda.