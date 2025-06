Marchi commerciali con il toponimo ' Ferrara' la Giunta approva un regolamento

La città di Ferrara si distingue non solo per il suo patrimonio storico, ma anche per la sua identità forte e riconoscibile. Con l'approvazione del nuovo regolamento, il Comune intende tutelare e valorizzare i marchi commerciali che portano il toponimo 'Ferrara' e l'uso del logo comunale. Questa iniziativa mira a garantire un equilibrio tra tutela del territorio e promozione economica, rafforzando il valore simbolico e commerciale della città.

Nella giornata di martedì 10 giugno, la Giunta ha approvato un nuovo regolamento che disciplina il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune alla registrazione di marchi commerciali contenenti il toponimo 'Ferrara' e l'utilizzo del logo del Comune. L'obiettivo è tutelare e al contempo.

Il nome di Ferrara sotto tutela: niente più uso improprio nei marchi.