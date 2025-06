Marchegiani loda la prima di Comolli | La sua presentazione mi è piaciuta perché ha fatto questo… L’investitura dell’ex portiere sul nuovo DG della Juve

Luca Marchegiani si è lasciato andare a parole di elogio per la prima uscita pubblica di Damien Comolli come nuovo direttore generale della Juventus. La sua presentazione, ricca di determinazione e chiarezza, ha catturato l’attenzione degli appassionati, segnando l'inizio di un nuovo capitolo per il club bianconero. Marchegiani ha sottolineato come questa prima mossa sia fondamentale per tracciare un percorso di successi e rinnovamento. Un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro della Juventus.

Marchegiani sincero: le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport 24 sulla Juventus e sul nuovo corso dirigenziale capeggiato da Comolli e Chiellini. Luca Marchegiani è intervenuto negli studi di Sky Sport per parlare della Juventus, che ha ufficialmente presentato Damien Comolli nella giornata di ieri. Ecco le sue parole sul nuovo DG bianconero. PAROLE – « Comolli? La prima cosa l’ha fatta, cioè mettere chiarezza su tutto quello che si diceva sulla questione tecnica, l’ha fatto con l’allenatore e mi è sembrato molto chiaro nelle risposte anche sul discorso di Chiellini, ha definito bene quali sono i campi in cui avrà voce in capitolo o meno, cosa che secondo me nell’ultima parte della gestione Giuntoli si barcamenava di più nelle posizioni prese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Marchegiani loda la “prima” di Comolli: «La sua presentazione mi è piaciuta perché ha fatto questo…». L’investitura dell’ex portiere sul nuovo DG della Juve

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marchegiani loda la prima di Comolli: le sue dichiarazioni.

Marchegiani: "Comolli chiaro e diretto, mi è piaciuto. Chiellini avrà un ruolo importante, il no di Ranieri..." - Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juventus: "Comolli?