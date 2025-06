Marche Trotta Trenitalia | Nel periodo estivo sarà maggiormente servita la costa

Le Marche si preparano a vivere un’estate all’insegna della mobilità e del turismo grazie alle nuove iniziative di Trenitalia. Con collegamenti potenziati tra Ancona, Bologna, Rimini e Fabriano, la regione diventa ancora più accessibile e accogliente per i viaggiatori di prossimità. In questo anno giubilare, i collegamenti da Roma a Loreto facilitano la visita a uno dei luoghi più simbolici del pellegrinaggio e della spiritualità. Questo sforzo mira a rendere le Marche una meta irresistibile per ogni turista.

Turismo e trasporti nelle Marche. “Sulla parte regionale avremo nuovi treni che collegheranno Ancona con Bologna e Ancona con Rimini e Fabriano con Rimini. Questo per fare in modo che per il periodo estivo sia maggiormente servita tutta la costa che è di particolare interesse per il turismo di prossimità. Inoltre, essendo nell’anno giubilare, abbiamo dei collegamenti da Roma per Loreto e viceversa. Questo per permettere di visitare la nostra città giubilare durante l’anno”. Lo ha spiegato ai cronisti, al binario 2 ovest della stazione ferroviaria di Ancona, il direttore Regionale Marche di Trenitalia, Marco Trotta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Trotta (Trenitalia): “Nel periodo estivo sarà maggiormente servita la costa”

In questa notizia si parla di: marche - periodo - estivo - maggiormente

Oggi nelle Marche gli ultimi temporali, poi farà bel tempo fino al 2 Giugno. Il meteorologo Tonnini: «Termometro, 4 gradi sopra le medie del periodo» - Oggi nelle Marche si sono intensificati gli ultimi temporali, ma da domani arriverà un generale miglioramento che durerà fino al 2 giugno, secondo il meteorologo Tonnini.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marche, Trotta (Trenitalia): Nel periodo estivo sarà maggiormente servita la costa; VIDEO Marche, Trotta (Trenitalia): Nel periodo estivo sarà maggiormente servita la costa -; Ancona, presentato il nuovo treno elettrico di Trenitalia: più servizi e collegamenti estivi nelle Marche.

Marche, estate già con la febbre a 35: «Sarà più calda del normale» - nel calendario dei meteorologi, sfalsato rispetto a quello astronomico -