Marché Teatro si distingue ancora una volta alla Biennale Teatro di Venezia, portando in scena un progetto innovativo che vede protagonista Arturo Cirillo, uno dei volti più stimati del teatro italiano. Gli allievi del primo anno della Scuola per attori e registi del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale hanno preso parte a questa prestigiosa vetrina, presentando la ‘mise en lecture’ di "Orge per George" di Athos. Un’occasione unica per scoprire il talento emergente e celebrare l’eccellenza teatrale italiana.

Marche Teatro protagonista alla Biennale Teatro di Venezia, grazie a un progetto che ha coinvolto uno dei suoi attori e registi di riferimento, Arturo Cirillo. Il 3 e il 4 giugno scorsi gli allievi del primo anno del corso di recitazione della Scuola per attori e registi del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, diretta da Cirillo, hanno presentato alla Biennale la ‘mise en lecture’ di " Orge per George ", il testo del giovane drammaturgo Athos Mion, vincitore della Biennale College Drammaturgie 2024. "Quando sono stato invitato a curare la mise en lecture di questo testo per la Biennale Teatro – ha dichiarato Cirillo – sapevo che a maggio mi ero riservato un tempo per stare con i giovani allievi del primo anno del corso triennale di recitazione del quale da qualche mese mi è stata affidata la direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche Teatro, show alla Biennale

